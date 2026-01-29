Задержанный россиянин скончался в отделении полиции

В стенах полицейского отделения Петербурга произошла трагедия. 55-летний житель города, задержанный за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, скончался в 18-м отделе полиции. Об этом информирует портал 78 | НОВОСТИ.

Мужчину доставили в отдел для оформления протокола. Позже, уже в помещении полиции, задержанному внезапно стало плохо.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Однако, несмотря на своевременный вызов, спасти мужчину не удалось. Он умер до приезда врачей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту смерти задержанного будет проведена служебная проверка.