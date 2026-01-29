Российского бизнесмена избили после отказа платить за крышу

В Свердловской области бывший владелец автосервиса Виктор Шнайдер, пожаловавшийся на вымогательство, обратился в Следственный комитет России (СКР). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его адвоката Дмитрия Иванова.

По словам бизнесмена, местные бандиты вымогают с него по 50 тысяч рублей в месяц. Деньги предназначаются якобы за крышу. Когда мужчина отказался платить, его избили. Также на одной из встреч бандиты вложили в руки бизнесмена ружье, сняли это на видео и стали угрожать уголовным преследованием по статье о незаконном хранении оружия.

Шнайдер рассказал, что пытался подать заявление в полицию, но его не приняли.

Ранее сообщалось, что боец СВО пожаловался главе СКР на сборы на общак.