«У общества есть вопросы»: в СПЧ прокомментировали смерти в интернате Кузбасса

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что внутрибольничная инфекция могла привести к смертям пациентов кузбасского психоневрологического интерната. Об этом правозащитница рассказала News.ru.

В январе 2026 года в психоневрологическом интернате Прокопьевска скончались девять пациентов. В Следственном комитете (СК) сообщили, что с 23 января признаки массового заболевания были выявлены у 46 постояльцев интерната (позже появилась информация о 50). Они были госпитализированы.

В СК заявили о смерти троих пациентов, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие заболевания. Причины смерти еще шестерых человек из числа постояльцев интерната выясняются.

СК возбудил дело по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Неправильно предварять итоги расследования, но кажется, что речь все-таки идет о том, что помещения были в запущенном состоянии. Внутрибольничная инфекция не распространяется там, где был только что сделан ремонт», - сказала Меркачева.

Она подчеркнула, что у общественности есть вопросы - в том числе, как получилось, что за короткое время «у всех почему-то появилась сердечная недостаточность». Ранее в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса озвучили диагнозы скончавшихся пациентов, в числе диагнозов - «декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности» и «хроническая сердечная недостаточность».