Представителя Минобороны РФ подозревают в получении взятки в особо крупном размере

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали начальника 178-го военного представительства Министерства обороны России. Капитан 2-го ранга Владимир Никитин подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на службу ФСБ.

Задержание произвели совместно сотрудники ФСБ и военные следователи Следственного комитета. Установлено, что офицер получил крупное денежное вознаграждение от представителя коммерческой компании.

Взятка предназначалась за беспрепятственное оформление и подписание документов по приемке электронной компонентной базы. Эта продукция поставлялась и использовалась в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По данному факту проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства финансового преступления.