Смерти в российском интернате: что известно к этой минуте

В январе 2026 года в психоневрологическом интернате Прокопьевска (Кузбасс) скончались девять пациентов. «Рамблер» собрал последние новости о происшествии.

Заявление СК

В управлении Следственного комитета (СК) по Кемеровской области сообщили, что с 23 января признаки массового заболевания были выявлены у 46 постояльцев интерната. Они были госпитализированы.

В СК заявили о смерти троих пациентов, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие заболевания. Причины смерти еще шестерых человек из числа постояльцев интерната выясняются.

СК возбудил дело по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, в результате «ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения» в интернате были созданы условия, которые способствовали возникновению и распространению вирусной инфекции.

Что известно об умерших пациентах

В Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса заявили, что 69-летняя женщина скончалась от «декомпенсации длительно текущей сердечной недостаточности», 67-летняя женщина - от хронической сердечной недостаточности, две женщины 79 лет скончались из-за энцефалопатии сложного генеза и декомпенсации сердечной недостаточности.

Кроме того, 42-летний мужчина умер в результате тромбоэмболии, а 68-летний мужчина умер от хронической обструктивной болезни лёгких в стадии декомпенсации. Также скончалась 21-летняя девушка с диагнозом ДЦП и церебральным параличом. Специалисты уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего молодого человека, скончавшегося в стационаре Прокопьевской городской больницы.

«По каждому случаю будет проведена тщательная проверка причин произошедшего с привлечением всех компетентных органов», - подчеркнули в министерстве.

Двадцать четвёртого января ТАСС сообщал со ссылкой на Минздрав Кузбасса, что у 46 постояльцев Прокопьевского психоневрологического интерната оказались положительные пробы на грипп А. Позже количество таких пациентов выросло до 50. У двоих пациентов диагностировали внебольничную пневмонию

Обстановка в интернате

Telegram-канал «Абзац» рассказал, что местные жители ранее жаловались на интернат - с его территории якобы часто раздавались «блатная музыка» и нецензурная брань. Канал сообщил со ссылкой на неназванных сотрудников интерната, что во время новогодних праздников «у них не было лекарств». Также «Абзац» рассказал о жалобах на жестокое обращение с пациентами и плохо отапливаемые палаты.

ТАСС рассказало со ссылкой на документы надзорных органов, что в интернате с 2017 года фиксировались нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

После смерти пациентов в интернате ввели карантин. По данным ТАСС, специализированная служба провела дезинфекцию во всех корпусах и пищеблоке.