Бывшая сотрудница раскрыла, что творилось в интернате в Кузбассе

Бывшая сотрудница дома-интерната для граждан с психическими расстройствами в Прокопьевске, где произошла серия смертей среди пациентов, заявила, что в учреждении происходили массовые хищения средств, выделяемых на питание, лекарства и бытовые нужды. Об этом пишет NEWS.ru.

Персонал, по словам собеседницы издания, пытался добиться проверок неоднократно.

Женщина рассказала, что из этого интерната она уволилась в прошлом году, так как ее надолго не хватило. Она отметила, что люди бегут оттуда не из-за пациентов, а из-за условий работы.

По словам россиянки, персонал подписал много петиций с просьбами провести проверки.

Экс-сотрудница учреждения заявила, что деньги выделяются для интерната на все: на еду, на лекарства, на моющие средства. Однако ничего не доходит до пациентов, добавила она.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после массового заболевания и гибели пациентов в Прокопьевском доме-интернате для лиц с психическими расстройствами.