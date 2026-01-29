Суд арестовал мужчину за убийство спящего знакомого в квартире дома в Москве

Столичный суд отправил в СИЗО мужчину, который до смерти избил спящего знакомого в квартире дома на Варшавском шоссе. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

© Вечерняя Москва

— По данным следствия, 26 января 2026 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Варшавском шоссе в городе Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил спящего знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение. Правоохранители осмотрели квартиру, где произошло убийство. Следователи собирают доказательства по делу.

В ноябре прошлого года подобное преступление произошло в подъезде дома на улице Генерала Тюленева в Москве. Мужчина напал на своего знакомого и избил его. Потерпевший погиб до прибытия скорой. Злоумышленника задержали.