Пьяный мужчина напал на коллегу с молотком и ограбил кассу

В Приморье бывший сотрудник магазина пытался одолжить денег у коллеги и, получив отказ, несколько раз ударил ее молотком. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

43-летний мужчина пришел в магазин на улице Угольной, где ранее работал, и потребовал у 33-летней продавщицы деньги. Получив отказ, он схватил молоток и нанес женщине несколько ударов по голове. После этого злоумышленник схватил ее мобильный телефон, наличные из кассы и скрылся. Пострадавшая выжила, она госпитализирована.

Прибывший на место наряд Росгвардии задержал подозреваемого, его обнаружили на улице Береговой со следами крови на одежде и похищенным телефоном. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. На допросе он признался, что пошел на преступление, потому что нуждался в деньгах. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.