Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову суд отправил под домашний арест

Октябрьский райсуд Краснодара по ходатайству следствия отправил под домашний арест бывшего заместителя губернатора Кубани Анну Минькову. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Под домашним арестом чиновница будет находится - 2 месяца до 27 марта.

В отношении обвиняемой установлены следующие ограничения: она не выходить за пределы жилого помещения, за исключением прогулок с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00. А также не общаться с лицами, являющимися участниками по делу в любой форме. Кроме того, нельзя использовать средства связи и информационно-коммуникационную сеть "Интернет"

Анну Минькову задержали 27 января в Краснодаре Ее подозревают в мошенничестве в сфере здравоохранения.

Вчера же в министерстве здравоохранения Краснодарского края, которое курировала экс-замгубернатора, прошли проверочные мероприятия. Их связывают с задержанием бывшей чиновницы.

Анна Минькова покинула пост заместителя губернатора Краснодарского края по социальным вопросам в октябре прошлого года. Тогда она мотивировала свое решение личными убеждениями.

"Я сама приняла это решение, продиктованное личными убеждениями", - написала она в своем Telegram-канале.

В должности вице-губернатора она работала с 2015 года. После отставки Анна Минькова возглавила медиагруппу "Кубань 24". При этом ее предшественник на этом посту Александр Руденко пересел в ее же кресло, став вице-губернатором Кубани по социальным вопросам.

В последнее время уголовные дела буквально преследуют высших должностных лиц Краснодарского края. Как писала "РГ", 22 января суд заключил под стражу министра транспорта Кубани Алексея Переверзева, которого подозревают в совершении мошеннических действий. При этом накануне он был переназначен на своем посту. То есть в СИЗО чиновник отправился министром без приставки "экс". Накануне же сообщалось о задержании его двух замов.

В сентябре арестован бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. Его подозревают в хищении в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации.

В конце декабря вынесен приговор другому бывшему вице-губернатору Краснодарского края Сергею Власову, которого суд признал виновным в получении взятки в размере 3 миллионов рублей.