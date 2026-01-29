В Петербурге задержали капитана 2 ранга по подозрению во взятке

Начальника военного представительства Минобороны РФ капитана 2 ранга Владимира Никитина задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, операцию провели сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области вместе с военными следователями.

Следствие считает, что военнослужащий получил взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации. Деньги передали за беспрепятственную приёмку электронной компонентной базы, которая использовалась в рамках гособоронзаказа.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные и оперативные мероприятия.

29 января сообщалось, что военная прокуратура просит признать виновным экс-начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения министерства обороны РФ полковника Игоря Рутько, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий, и приговорить его к лишению свободы на 16 лет.