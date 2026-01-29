Такси взорвалось и сгорело возле районного суда в Ростове-на-Дону

Взрыв и последующий пожар произошли утром возле районного суда на Сельмаше в Ростове-на-Дону. По данным издания 161.ru, около 9:00 утра возле здания суда взорвался и полностью сгорел автомобиль такси.

Очевидцы сообщили, что водителя в машине в момент инцидента не было.

«Я приехал в суд, было тихо, и потом — взрыв. Люди, конечно, перепугались, отскочили. Машина моментально загорелась», — рассказал один из свидетелей.

Предположительной причиной взрыва мог стать газовый баллон, установленный в автомобиле.

Несмотря на происшествие, судебные заседания в здании продолжатся, однако меры безопасности и досмотр на входе были усилены. На место выезжали экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются.