У жителя Крыма в гараже нашли склад оружия украинского производства

Житель Судака устроил схрон оружия и взрывных устройств в собственном гараже. Его тайник обнаружили сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.

Среди запасов 45-летнего мужчины оказались ручные гранаты, тротиловые шашки и взрыватели, содержавшие тротил, гексоген и порох. Также он спрятал в постройке три переделанных автомата Калашникова украинского производства.

Кроме этого, в тайниках найдены 16 элементов огнестрельного оружия и более 200 патронов различного калибра.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По этим статьям ему грозит до восьми лет лишения свободы.