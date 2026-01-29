Банду школьников-нацистов задержали за серию нападений и теракт в российском регионе

В Республике Марий Эл предстанет перед судом группа подростков, совершившая серию преступлений в регионе. Об этом следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, не позднее февраля 2024 года придерживавшийся националистических взглядов школьник создал в Йошкар-Оле экстремистское сообщество и вовлек в него трех несовершеннолетних. Подростки объединились по мотиву расовой и национальной ненависти. С 20 февраля по 17 мая 2024 года они совершили серию нападений на иностранцев и одного местного жителя. В атаках юные нацисты применяли кастет, резиновую дубинку, газовый баллончик и бейсбольную биту. Свои действия они сопровождали экстремистскими призывами в сети.

Двое обвиняемых позже вступили в ряды неонацистской организации, запрещенной в России. 29 декабря 2024 года они выполнили свое первое задание и по указанию куратора облили бензином и сожгли автомобиль с патриотической символикой.

Благодаря совместной работе следователей СК, сотрудников МВД и других правоохранительных органов деятельность группировки удалось пресечь. Двоим из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

