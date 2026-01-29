Появились подробности в деле об избитых в Египте россиянах

Заявление о передаче дела об избитых в Египте россиянах в Международный уголовный суд является ошибкой, так как его юрисдикция на территории страны в данном случае не применима. Об этом рассказал News.ru основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев.

Напомним, что ранее на территории отеля Sunrise Arabian Beach Resort в Египте около 15 граждан Великобритании выбросили вещи семьи из Москвы с лежаков, после чего применили к россиянам силу, выкрикивая оскорбления. Возбуждено уголовное дело. При этом пострадавшая россиянка Юлия заявила о том, что семье пообещали передать дело в Международный уголовный суд.

По мнению юриста Ильи Русяева, такое обещание «с высокой вероятностью ошибка или просто успокоительная фраза».

«МУС рассматривает только геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. Это не суд по бытовым конфликтам или дракам туристов», — пояснил он.

Юрист напомнил, что Египет подписал Римский статут, однако не ратифицировал его, таким образом обычная юрисдикция МУС на территории страны без специальных оснований не включается.

Избившим российскую семью в Египте англичанам грозит тюрьма

При этом, по словам Ильи Русяева, расследованием инцидента и наказанием виновных должны заниматься местные правоохранительные органы, прокуратура и суд по уголовному праву Египта.

Однако главной проблемой является то, что подозреваемые в нападении уехали из Египта, так как «исполнение приговора обычно требует, чтобы человек либо находился в стране, либо был выдан», констатировал он.