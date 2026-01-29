Появилась версия о причине массовых смертей в российском интернате для душевнобольных

Вирусная инфекция в психоневрологическом доме-интернате Прокопьевска распространилась из-за ненадлежащей работы персонала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

С 23 января признаки массового заболевания выявили у 46 постояльцев. Их отправили в больницу. Состояние здоровья троих ухудшилось вследствие заболевания, врачи не смогли им помочь. Выясняются причины смерти еще шести человек.

В настоящее время идет допрос сотрудников интерната, проведена выемка документов, назначены судебные экспертизы для определения причин возникновения и распространения инфекции, а также установления причинно-следственной связи между действиями персонала и массовыми смертями в интернате.

Расследование проводится по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Минсоцзащиты Кузбасса сообщило, что диагнозы большинства умерших постояльцев связаны с болезнями сердца.

О смерти девяти пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната стало известно 29 января. До этого в учреждении выявили два случая внебольничной пневмонии, у 46 человек обнаружили ОРВИ, в том числе грипп.

Также сообщалось о плохих условиях содержания пациентов. Их кормили испорченной едой, содержали в холодных комнатах и не лечили от простуды. Медсестрам приходилось мыть туалеты и выполнять обязанности санитарок.