СК переквалифицировал уголовное дело после гибели постояльцев интерната в Прокопьевске

Следователи переквалифицировали уголовное дело после гибели постояльцев интерната в Прокопьевске в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции.

Это привело к заражению 46 человек. Кроме того, трое пациентов скончались. Состояние их здоровья ухудшилось вследствие заболевания, уверены в СК.