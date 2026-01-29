В Башкирии задержали продавца и покупателя взрывчатки

В Салавате в подъезде полицейские задержали 30-летнего жителя Кумертау, при котором обнаружилось 80 грамм запрещенного вещества.

Как рассказали в МВД по РБ, при обыске в жилье гражданина были найдены электронные весы, приспособления для курения и более 10 сотовых телефонов. А в сарае - три тротиловые шашки промышленного назначения.

Как выяснилось впоследствии, шашки мужчина приобрел у 50-летнего жителя Салавата. Продавец - бывший член ОПГ, сидел за кражу и причинение легкого вреда здоровью. Взрывчаткой разжился несколько лет назад, а сейчас решил сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Салаватский городской суд избрал обоим мужчинам меру пресечения в виде ареста.