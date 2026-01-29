Расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины нашли в Дагестане

В Дагестане нашли останки 36-летней женщины, которая пропала около недели назад. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает Telegram-канал "Криминальная хроника".

Расчлененные и обгоревшие останки пропавшей на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района обнаружили сотрудники уголовного розыска. Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.

Мальвина Магомедова пропала 23 января. Она вышла из дома в селении Джалган Дербентского района и не вернулась.

