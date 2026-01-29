Появились новые жуткие подробности о погибших в российском интернате пациентах

Постояльцы дома-интерната в Прокопьевске, где скончались девять человек, регулярно жаловались на качество еды. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По словам пациентов, блюда были протухшими. Одним из них были пельмени, снимок которых опубликовал канал — продукт разваривали до состояния каши.

Утверждается, что проходившие проверки не выявляли каких-либо серьезных нарушений. Одну из таких проводил попечительский совет, который в итоговом протоколе якобы указал, что подаваемая пища соответствует хорошему качеству.

Кроме того, в интернате находили 140 кг рыбы без сопроводительных документов. Из-за этого психоневрологическому интернату выносили предостережение.

Ранее стало известно, что в Прокопьевском психоневрологическом интернате выявлено массовое заражение гриппом А. Медики госпитализировали 46 человек. 29 января стало известно, что девять пациентов скончались — семь в учреждении, еще двое после госпитализации. СК возбудил уголовное дело.