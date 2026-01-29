В Кузбассе мужчина ударил пенсионерку ножом в магазине

В Кемеровской области задержали ранее судимого мужчину, который напал на пожилую женщину в магазине. Об этом сообщается в Telegram-канале "ПроКис".

Инцидент произошел в магазине хозтоваров в поселке Трудоармейский Прокопьевского округа. Мужчина в торговом зале подошел к стоявшей у прилавка пенсионерке и ударил ее ножом.

Пострадавшую госпитализировали, ее спас пуховик, рана оказалась неглубокой. Нападавшего задержали на месте происшествия. По словам очевидцев, ранее был судим и вышел на свободу более года назад. Состояние пострадавшей и все обстоятельства инцидента уточняются.

До этого в Саратове мужчина напал на свою бывшую сожительницу с ножом, который он заранее спрятал в букете цветов. 51-летний мужчина стал угрожать женщине и несколько раз ударил ее по лицу.