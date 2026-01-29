Ликвидированные в Дагестане боевики попали на видео ФСБ

ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками запрещенной в России международной террористической организации, которые готовили в Дагестане теракты. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны лежащие на земле тела, автомат, их автомобиль. Силовики проводят обыски по месту жительства боевиков, изымаются компоненты взрывного устройства, запрещенная литература. Бандиты присягают террористам, собирают бомбу.

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в республике. Двое подозреваемых оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы. Боестолкновение произошло в Карабудахкентском районе. Следователи возбудили уголовное дело.