СК возбудил уголовное дело после гибели пациентов в российском интернате

Уголовное дело возбудили после гибели девяти постояльцев кузбасского психоневрологического дома-интерната. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

По информации канала, дело расследуется по статье о нарушении санитарно‑эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 236 УК РФ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее стало известно, что в Прокопьевском психоневрологическом интернате выявлено массовое заражение гриппом А. Из медицинского учреждения госпитализировали 46 человек — у них фиксировалась высокая температура, слабость и головная боль.

Минтруда и соцзащиты Кемеровской области 29 января заявило, что за январь в интернате скончались семь пациентов. Еще двое умерли после госпитализации