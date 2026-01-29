В Астраханской области подросток проломил голову, катаясь на тюбинге

В Астраханской области подросток получил тяжелые травмы, катаясь на тюбинге. Об этом сообщает kp.ru.

15-летний подросток катался с горки на тюбинге и получил травмы. У мальчика диагностировали диагностировали перелом основания черепа, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Пострадавшего экстренно доставили из Ахтубинской районной больницы в областную детскую клиническую больницу на вертолете санитарной авиации. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего. Школьник проходит лечение в отделении нейрохирургии и находится под постоянным наблюдением врачей.

До этого в Приморском крае 12-летняя школьница получила серьезную травму во время катания с горки. Школьница не справилась с тюбингом, сильно ударилась и потеряла сознание. Ее на скорой помощи срочно доставили в больницу. Проведенная компьютерная томография выявила субарахноидальное кровоизлияние. Ребенку пришлось делать срочную операцию.