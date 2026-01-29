В Новосибирске лицей эвакуировали из-за сообщения о минировании

Лицей №159 в Новосибирске эвакуировали 29 января после сообщения о "минировании", при проверке здания опасных предметов не обнаружили, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении ведомства.

Образовательное учреждение находится на улице Дуси Ковальчук. Согласно информации местных СМИ, всех школьников и педагогов незамедлительно вывели из здания. К месту происшествия прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь. По данным ГУ МВД, осмотр здания не выявил никакой угрозы.

Как уточнила в беседе с ТАСС директор лицея Татьяна Горбачева, учащихся после эвакуации отправили по домам.

"Мы сначала ребят в период эвакуации отправили по подъездам домов, чтобы они не ждали, пока приедет кинолог, посмотрит, отработают все службы", - рассказала она.

Директор добавила, что к концу проверок время школьных занятий подошло к концу, поэтому детей отпустили по домам, за младшими школьниками приехали родители.

"Отработали по алгоритму. Все четко", - отметила Горбачева.

Подобные случаи в Новосибирске происходили и ранее в январе. 13 января эвакуировали школу №216 на улице Виталия Потылицина и лицей №22 в центре города - тоже из-за сообщений о "минировании". 19 января вывели студентов технического лицея при Сибирском государственном университете геосистем и технологий. Во всех случаях опасных предметов не обнаружено.