На Урале школьник погиб, упав в люк со сточными водами

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании гибели девятилетнего ребенка в люке со сточными водами. Школьник провалился в него, когда сошел с тропинки, чтобы срезать дорогу домой.

"Сообщается, что в Нязепетровске школьник погиб, упав в люк, заполненный водой. Отмечается, что люк был прикрыт лишь фрагментом линолеума, а крышка отсутствовала", - пояснили в центральном аппарате СК РФ.

Как сообщили в следственном управлении СК региона, трагедия произошла вчера днем. Девятилетний мальчик после учебы перестал выходить на связь с родителями. В ходе поисковых мероприятий его тело было обнаружено в колодце с грунтовыми водами, расположенном на улице Южной - на открытом участке местности.

"Возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей", - пояснили в ведомстве

Судя по оперативному видео СК, колодец находился в сугробе и вместо крышки его люк оказался прикрыт кусками линолеума. Заметить его под снегом мальчик не мог.

Теперь за ЧП предстоит ответить должностным лицам обслуживающей колодец организации. Им может грозить наказание на срок до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности еще на три года. Проверку по факту происшествия проводит и прокуратура Нязепетровска.