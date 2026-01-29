Жительница Дивеева утопила сына в ванне

Страну потрясло невероятное по жестокости преступление. В Москве женщина зверски убила собственного ребёнка. Малышу было пять лет. Выяснилось, что у этой чудовищной расправы долгая предыстория. До переезда в столицу семья жила в Дивееве. Там всё и началось. От любви до ненависти Александре сейчас 45 лет. От первого брака у неё две дочери. Жили в Чувашии. В 2015 году переехали в Нижегородскую область. Женщина познакомилась в соцсетях с предпринимателем Александром. Он старше на 10 лет. Также до встречи с ней был женат. У него два сына. Оформили отношения и поселились в Дивееве. У Александра там добротный дом. Доход позволял жить безбедно – глава семьи был владельцем таксомоторной компании. Но семьи не получилось. Рождение сына не спасло отношений. После развода Александр разрешил бывшей жене с детьми жить в его доме. А вскоре она заявила, что бывший муж, ещё когда были в браке, насиловал её дочь. Узнала она об этом, увидев, как 13-летняя девочка делает тест на беременность. Дочка обвинения подтвердила. Сказала, что раньше молчала, потому что боялась признаться. Мол, отчим грозил: убьёт и закопает в огороде. Александра арестовали. «По данным следствия, в период с 2020 по 2021 годы мужчина, находясь в доме в селе Дивеево, неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней падчерицы», – сообщили в апреле 2024 года в СУ СКР по региону. Получалось, отчим насиловал падчерицу с девяти лет. Сам Александр вину не признал. Его знакомые также усомнились, что он мог пойти на такое. Некоторые считали, что экс-супруга специально его оговорила, чтобы заполучить дом. Тем более, что Александра писала заявление ещё и на сына бывшего мужа, заявив, что тот её избил. Даже демонстрировала многочисленные синяки. Парню грозил срок. Спасло то, что в гараже стояла камера наблюдения. На записи было видно, как Александра несколько раз сама себя ударила молотком. Подозрения с молодого человека сняли. А женщине присудили штраф за ложные показания. После этого она с дочкой и сыном уехала в Москву. Страшное дело В апреле прошлого года Александра с дочерью приехали на суд над бывшим мужем. Девочка заявила журналистам, что хочет максимально строгого наказания для отчима, а ещё ждёт от него компенсацию – 40 миллионов рублей. «Чтобы я смогла в будущем купить себе квартиру в Москве», – объяснила школьница. По мнению друзей Александра, девочка повторяла слова матери, которая, как они считают, всё это и подстроила. Процесс ещё продолжается. По статье об изнасиловании ребёнка, не достигшего 14-летнего возраста, Александру светит от 12 до 20 лет колонии. Однако теперь срок грозит и Александре. Её обвинили в убийстве их общего с Александром ребёнка. Кстати, после начала суда над бывшим мужем женщина неожиданно заявила журналистам, что это не его ребёнок. Друзья семьи говорят, что раньше замечали странности в поведении женщины. Якобы она увлекалась какими-то религиозными культами. У неё случались срывы, она будто бы била малыша, и близкие даже обращались в органы опеки, но специалисты нарушений не нашли. Однажды Александра уехала с ребёнком в Абхазию и позвонила мужу с требованием приехать и забрать мальчика, а иначе, мол, она его убьёт. Тогда всё обошлось. Но прошло время, и свою угрозу женщина осуществила. Александра сама позвонила в полицию и сообщила, что убила сына. Приехавшие на улицу Братеевскую правоохранители увидели жуткую картину. «По данным следствия, фигурантка поместила пятилетнего сына в ванну, наполненную водой, и начала душить поясом от халата, погрузив его с головой в воду. Убедившись, что ребёнок не подаёт признаков жизни, обратилась в правоохранительные органы», – сообщили в Главном следственном управлении СКР по Москве. Женщина сказала, что давно думала об убийстве своего ребёнка. Он был ей не нужен. К слову, родственники говорят, что ранее Александра хотела отдать малыша подруге. А ещё – что таким образом она, по её словам, отправила сына в рай. Это не первый подобный зверский случай. В 2019 году нижегородка Елена Каримова задушила двухлетнего сына и четырёхлетнюю дочь, а потом сожгла их тела. Сначала сказала, что у неё не было денег на счастливую жизнь для них. Потом заявила, что вообще малышей не убивала. Но суд посчитал вину доказанной и дал 19 лет колонии. Какое наказание ждёт Александру, пока неясно. «Обвиняемой будет назначена и проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза», – сообщили в ГСУ СКР по Москве. Сейчас Александра под стражей. В суде против избрания ареста она не возражала. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что почти 8 лет колонии получила женщина за убийство мужа стеклянной бутылкой.