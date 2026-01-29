Мужчина столкнул сотрудницу полиции с лестницы в Иваново

В Иваново вынесли приговор мужчине, который столкнул сотрудницу полиции с лестницы. Об этом сообщает пресс-служба Ивановского областного суда.

Инцидент произошел 23 августа прошлого года в доме по улице Шубиных. Пьяный мужчина оказался недоволен законными действиями сотрудницы полиции и схватил ее за одежду, а затем столкнул с лестницы. Полетев вниз, потерпевшая ударилась головой о стену. Женщина испытала физическую боль и получила в результате случившегося легкий вред здоровью.

Злоумышленник своей вины не признал. Ленинский районный суд признал его виновным по части 2 статьи 318 УК РФ и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осужденного в пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.