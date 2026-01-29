СК завел дело об организации незаконной миграции после пожара в Балашихе

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции после пожара в Балашихе, где погибли четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель в пожаре четырех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также об организации незаконной миграции (п."а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.