При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека

При пожаре на кровле одного из корпусов ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека. Еще один госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"В ходе обследования установлено, что произошло загорание деревянной обрешетки кровли на 15 кв. м и тление обшивки на 100 кв. м, из-за чего наблюдается сильное задымление. По предварительным данным, на кровле проводились работы. Два рабочих подрядной организации погибли, еще один пострадал и доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю ТАСС сообщили, что, по предварительной информации, при пожаре один человек погиб и один пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 14:23 (07:23 мск). Подразделения занимаются локализацией возгорания. Всего к тушению привлечены 32 человека, задействовано 12 единиц техники.