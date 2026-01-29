В Дагестане уничтожили двух террористов при попытке теракта

Спецслужбы пресекли подготовку терактов в Дагестане — двух подозреваемых, связанных с запрещённой в России международной террористической организацией, ликвидировали при задержании.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ФСБ, боевики готовили атаки на религиозный объект и участок железной дороги между Махачкалой и Дербентом.

«В ходе задержания... вблизи железнодорожной станции Уллубиево подозреваемые оказали вооружённое сопротивление и были уничтожены ответным огнём. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет», — уточнили в ведомстве.

На месте нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое обезвредили. В домах задержанных обнаружили экстремистскую литературу и символику террористической организации.

Ранее жителя Белгородской области приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.