В российском интернате умерли 9 пациентов за январь

В интернате Прокопьевска в Кемеровской области, где произошло массовое заболевание гриппом А, за январь умерли 9 пациентов. Двое из них были после госпитализации, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса.

По каждому случаю будет проведена тщательная проверка причин произошедшего.

"Причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Сейчас специалисты уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор ранее организовал эпидрасследование из-за двух случаев внебольничной пневмонии у постояльцев дома‑интерната для граждан с психическими расстройствами. Следователи также возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В настоящее время больные госпитализированы. Роспотребнадзор проводит заключительную дезинфекцию в здании. За контактными лицами установлено круглосуточное наблюдение.