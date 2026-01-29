Бывшие владельцы «Макфы» окончательно лишились десятков квартир

Челябинский областной суд оставил в силе решение об изъятии 63 объектов недвижимости, принадлежавших руководству и бенефициарам холдинга "Макфа". Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Игорь Трунов.

"Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и 11 бывших сотрудников не смогли оспорить передачу единственного жилья Минобороны", -говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о 63 квартирах в различных российских городах. Согласно материалам суда, изъятие активов по антикоррупционным искам направлено на восстановление социальной справедливости.

В конце октября прошлого года челябинский суд постановил изъять в пользу государства 63 квартиры, ранее принадлежавшие экс-владельцам производителя макарон "Макфа". Ответчиками по иску указаны бывший гендиректор "Макфы" Вадим Белоусов, экс-губернатор Челябинской области, бывший председатель совета директоров "Макфы" Михаил Юревич и члены его семьи.

В суде сообщили, что по просьбе Минобороны РФ изъятые квартиры в дальнейшем распределят между российскими военнослужащими.

В мае 2024 года все активы холдинга "Макфа" и связанных с ним компаний полностью перешли в собственность государства. Подробности читайте в материале "Газеты.Ru".