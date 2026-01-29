Подросток выстрелил сверстнику в ухо из сигнального пистолета

В Петербурге подросток стал фигурантом уголовного дела за стрельбу по сверстнику, пострадавшему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает СУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

© Газета.Ru

По данным следствия, инцидент произошел на проспекте Стачек. Подозреваемый в ходе ссоры выстрелил в сверстника из сигнального пистолета и попал ему в ухо. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Стрелявшего задержали, юноша признал свою вину. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге поездка на автобусе закончилась для одного из пассажиров визитом в больницу из-за стрельбы в салоне. Девятиклассник поссорился с мужчиной и выстрелил в него из пускового устройства.