В Таиланде разбился учебно-боевой самолет, есть жертвы

Учебно-боевой самолёт АТ-6 ВВС Таиланда разбился на севере королевства. В результате крушения воздушного судна, по предварительным данным, погибли оба пилота.

Такую информацию приводит местная газета Thairath. По её данным, сообщение о крушении самолёта поступило в 06:50 мск.

«В настоящее время проводится расследование», — говорится в публикации.

