В центре Москвы произошла вооруженная потасовка

Минувшей ночью вооруженная потасовка произошла на Арбате в Москве.

Разборки обернулись тяжелыми травмами сразу для трех участников конфликта.

«Один из мужчин получил ножевое ранение в живот, другому причинено ранение щеки, а третий тяжелые травмы головы», - сообщает столичное ГУ МВД в соцсети.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. В отношении двух виновников ЧП завели уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что мужчина убил заложницу в Иркутске.