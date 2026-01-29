Стали известны подробности убийства советника замминистра путей сообщения

Убийство советника главы Министерства путей сообщения Александра Фоминова могло быть направлено на дестабилизацию работы руководившего тогда Министерством Владимира Якунина.

Об этом в четверг, 29 января, сообщил «Коммерсантъ».

— Господин Якунин высказал мнение, что убийство было связано «с угрозой его собственной служебной деятельности, поскольку Фоминов являлся его ближайшим доверенным лицом и его устранение могло быть направлено на дестабилизацию его работы». Интересно, что, согласно показаниям Владимира Якунина, за две недели до убийства Игорь Фоминов говорил ему, что заметил за собой и своим автомобилем слежку, — говорится в материале.

Во время заседания, прошедшего в Одинцовском городском суде, зачитали показания вдовы Якунина. Женщина рассказала, что ее муж пришел домой с пулевыми ранениями и попросил позвонить Якунину. Впоследствии Фоминов скончался до прибытия скорой.

Мужчину убили 15 марта 2002 года. Фоминов возвращался к себе домой в дачный поселок «Аграрник», когда его машину остановил неизвестный. В потерпевшего попали четыре пули. После этого замминистра путей сообщения добрался до дома, где и умер.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства. Спустя годы под подозрение следствия попал бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов. Именно он мог «заказать» Фоминова. Липатова задержали и предъявили обвинение в подстрекательстве и пособничестве в убийстве. Подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».