NYP: автомобиль несколько раз протаранил синагогу в Нью-Йорке
Автомобиль несколько раз протаранил синагогу в районе Бруклин в Нью-Йорке, пишет New York Post.
«Водитель был задержан после того, как поздно вечером в среду он несколько раз врезался на своей машине в ворота бруклинской синагоги», — говорится в материале.
Водитель заявил, что его автомобиль занесло в сторону входа в синагогу. При этом, как указывает издание, машина протаранила здание не менее четырёх раз.
После инцидента синагога была эвакуирована. Пострадавших нет.
Ведётся расследование.
Ранее сообщалось, что автомобиль, приписанный к кабинету министров Японии, спровоцировал ДТП, в котором погиб один человек, ещё несколько пострадали.