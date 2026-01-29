Автомобиль несколько раз протаранил синагогу в Нью-Йорке

Автомобиль несколько раз протаранил синагогу в районе Бруклин в Нью-Йорке, пишет New York Post.

© РИА Новости / Михаил Тургиев

«Водитель был задержан после того, как поздно вечером в среду он несколько раз врезался на своей машине в ворота бруклинской синагоги», — говорится в материале.

Водитель заявил, что его автомобиль занесло в сторону входа в синагогу. При этом, как указывает издание, машина протаранила здание не менее четырёх раз.

После инцидента синагога была эвакуирована. Пострадавших нет.

Ведётся расследование.

