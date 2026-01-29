Экс-чиновника Минобороны обвинили в получении многомиллионных взяток

Московский гарнизонный военный суд возбудил дело экс-начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны России полковника Игоря Рутько — ему вменяют получение взяток на сумму около 30 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, ему инкриминируют превышение должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений. Экс-чиновник заключил досудебное соглашение, и дело рассматривается в особом порядке. Сейчас он находится под домашним арестом.

Уточняется, что в 2014 году Рутько издал приказ о создании специальной группы сотрудников института для своевременного выполнения работ по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию. Он определил конкретные функции и установил ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате за допобъем работ.

В группу вошли старший научный сотрудник института Игорь Бобров — помощник руководителя — и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов — глава специальной группы. По версии обвинения, Бобров подыскивал сотрудников института, готовых за взятку войти в спец группу и получать надбавки, а Долгов подписывал документы.

Ранее пять сотрудников РЖД попали под уголовные дела о систематическом получении взяток при ремонте вагонов. Фигурантам вменяют часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, они задержаны.