Bloomberg узнало о потерявшем управление в Средиземном море нефтетанкере

За последнюю неделю второй якобы связанный с Россией нефтяной танкер потерял управление при входе в Средиземное море, сообщило агентство.

Судно средней дальности Chariot Tide впервые показало признаки неисправности при приближении к Танжеру, Марокко, 21 января, когда его скорость резко упала до менее чем двух узлов.

Несколько часов спустя навигационный статус судна был изменен на «Не управляется», что указывает на потерю управления и невозможность избежать столкновения с другими судами. К среде его оперативный статус изменился на «в аварийной ситуации или на ремонте», передаёт Bloomberg.

На прошлой неделе агентство сообщало о танкере «Прогресс» такие же данные во время пребывания на аналогичном маршруте. Тогда французский военно-морской флот взял на абордаж нефтеход, участвовавший в торговле с Россией, и доставил его в порт недалеко от Марселя.

Тот факт, что два танкера, перевозящие российскую нефть, столкнулись с навигационными трудностями один за другим, вызывает тревогу и заставляет заподозрить что-то большее, чем магнитные бури или непогоду в регионе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о дрейфе в Средиземном море судна «Прогресс» с нефтью Urals.