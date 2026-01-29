В Колумбии пропал самолет с 15 пассажирами на борту

В Колумбии пропал пассажирский самолёт Beechcraft 1900, на борту было 15 человек, пишет газета El Tiempo.

По данным издания, самолёт местной авиакомпании Satena выполнял рейс из Кукуты в Оканью. На его борту находилось 13 пассажиров и два члена экипажа.

В настоящее время ведутся поиски воздушного судна.

По предварительным данным, на борту самолёта могли находиться колумбийский депутат Диогенес Кинтеро и кандидат на депутатский пост Карлос Сальседо.

Ранее бизнес-джет Bombardier Challenger 650 разбился в международном аэропорту Бангор в США.