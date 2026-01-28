Пожар на текстильном складе в Одинцово локализован

Столичные огнеборцы локализовали возгорание на текстильном складе в Подмосковье, об этом сообщается в официальном канале МЧС России в мессенджере Max.

«Пожар локализован. Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на близкорасположенный склад с опилками. К тушению привлечены 49 специалистов и 18 единиц техники», – говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало о том, что в подмосковном Одинцово произошел пожар в складском здании на площади 1,8 тыс. кв. м.