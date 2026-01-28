В Дагестане задержали представителей Минстроя и подрядной организации

Должностные лица Минстроя и представители подрядной организации задержаны в Дагестане в рамках уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтракта. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

"Возбуждены уголовные дела в отношении главного специалиста министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, представителей подрядной организации, должностных лиц государственного автономного учреждения Республики Дагестан "Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан", а также иных лиц. <...> В ходе расследования проведены обыски, фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, должностное лицо Минстроя Дагестана внесло ложные данные в заключение о соответствии работ требованиям проекта. В свою очередь подрядчик, сговорившись с чиновниками Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Дагестане, не выполнил работы по восстановлению асфальта при реконструкции внутригородских сетей Хасавюрта и оформил фиктивные акты приемки, что привело к хищению более 100 млн рублей бюджетных средств.