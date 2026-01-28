Житель приграничного региона России получил ранение в результате удара дрона ВСУ

Житель Белгородской области пострадал при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram глава приграничного региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился россиянин, в районе населенного пункта Погромец. Мужчина получил множественные осколочные ранения.

Пострадавшего мирного жителя доставляют в центральную районную больницу.

Ранее 28 января глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков предупредил жителей об опасности украинских беспилотников. Он подчеркнул, что речь идет о дронах на оптоволокне. Такие летательные аппараты отличаются невосприимчивостью к действию средств радиоэлектронной борьбы.