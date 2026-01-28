«Пошла помолиться»: стали известны подробности дня, когда москвичка утопила сына

Пятилетний мальчик, которого мать, по версии следствия, утопила в квартире в Москве, мог стать не единственной ее жертвой. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в момент убийства в квартире находилась 15-летняя дочь женщины. В этот момент несовершеннолетняя спала.

Ее мать тем временем "пошла помолиться" в церковь, затем обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. После того, как следователи завершили все мероприятия у них дома, мать якобы рассказала дочери, что в какой-то момент планировала убить и ее. Таким образом школьница якобы могла отправиться в рай.

"В последний момент горе-мать передумала, ведь посчитала ее грешницей из-за игры в карты, курения и якобы пережитого изнасилования со стороны отчима", – сообщается в публикации.

Как рассказали близкие женщины, она заставляла детей молиться и извиняться за проступки на коленях. Утонувшего сына она якобы называла "чистой душой".

Тело мальчика обнаружили в ванной квартиры. Как заключили следователи, на этот шаг она пошла, так как не желала и дальше воспитывать сына. Сейчас родительница находится под арестом.

До этого она якобы один раз пыталась убить старшую дочь камнем, но не смогла довести начатое до конца.