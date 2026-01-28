Школьник сломал нос учительнице в ответ на просьбу не кидаться снежками

Во Франции школьник сломал лицевую кость учительнице, которая отчитала его за то, что он бросал снежки в других учеников, сообщает Le Figaro.

Об инциденте, произошедшем еще 9 января во время перемены в школе в коммуне Баратье, департамент Верхние Альпы, стало известно лишь недавно. В тот день пятиклассник проявил агрессию к педагогам, в результате чего одна из сотрудниц школы получила перелом лицевой кости и до сих пор находится на больничном.

Все началось с того, что другая учительница отчитала мальчика за метание снежков в учеников. Когда ситуация обострилась, она позвала коллегу на помощь, и та попыталась его успокоить, но получила сильный удар в лицо.

Как уточняется, мальчик поступил в эту школу прошлой осенью, этот учебный год он начал в школе в Эмбруне, но был отчислен оттуда после серии нападений. После инцидента юноша был отстранен от занятий на несколько дней и вернулся в школу 19 января.

Родители других школьников обвинили руководство школы в сокрытии информации и отсутствии "прозрачности", что не способствует урегулированию ситуации. Мэр Баратье Кристин Максимин осудила внимание СМИ к этому делу и отказалась от дальнейших комментариев.