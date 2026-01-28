Мужчина задушил случайную прохожую вместо жены

Ужасная семейная трагедия произошла минувшуей ночью в Иркутске. События развернулись возле центра помощи женщинам, пострадавшим от семейного насилия. Случайная прохожая стала жертвой помутившегося рассудком мужчины, от действий которого ранее страдали собственная жена и ребенок.

Благотворительный центр «Оберег» в Иркутске работает уже 20 лет. Здесь находят приют и защиту люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Чаще всего — жертвы семейного насилия. Марина с 7-летним сыном тоже пришла сюда, чтобы укрыться от помутившегося рассудком мужа (имя женщины изменено, — прим. «МК»). После возвращения из зоны боевых действий мужчина испытывал приступы ревности и буквально изводил Марину. От домашней тирании женщина была вынуждена сбежать в реабилитационный центр. Здесь, по словам руководителя центра Александра Соболева, она жила с сентября. Несколько раз возвращалась, но приходила вновь. На ее теле тогда видели новые раны. По словам руководителя центра, это были не просто побои. Настоящие издевательства с полосованием ножом, пинками, унижениями.

— Он избивал ее и был уверен, что ему ничего не сделают. Ну максимум - отправят обратно в часть, — перескала руководитель центра слова своей подопечной.

Насилие продолжалось несколько месяцев. Все это время женщина отказывалась писать заявление на домашнего тирана, хотя более 10 раз вызывала полицию.

Накануне обстановка стала не просто невыносимой, а опасной дли жизни и здоровья женщины и ребенка. Поняв это, Марина приняла решение сбежать от мужа-агрессора в центр помощи женщинами.

Но парень на этом не успокоился. Он понял, где находится жена и сын, и стал атаковать центр. В агрессивном состоянии он бродил вокруг забора. В общем-то, здесь таким поведением не удивить, и меры защиты предусмотрены. Однако избежать трагедии все равно не удалось.

— Подонок, не придумав ничего лучшего, вчера вечером выбрал случайную жертву. Приставив нож к горлу, он отвел на свою квартиру совсем другую подопечную «Оберега», взял ее в заложники, — рассказал руководитель благотворительного центра.

Женщина возращалась в приют с работы. Ее ждали двое детей. Однако она попала не к ним, а к неадекватному мужчине — тот заперся с ней в квартире и начал орать в окно, что убьет ее. Как рассказали «МК» очевидцы событий, соседи вызвали полицию и экстренные службы. Приехало более 50 сотрудников МВД, спец служб, ГИБДД, МЧС, военной прокуратуры. Началась спасательная операция.

Квартира агрессора — на 6 этаже. Оттуда доносились пьяные крики, мат, вести переговоры удавалось только через дверь, но безуспешно. Мужчина нес полный бред. Он то просил вызвать ему вертолет от военной прокуратуры, то требовал отвезти на фронт.

Спасателям удалось договориться: он не будет препятствовать, если женщина эвакуируется через окно. Для прыжка спасатели разместили надувной батут. Жертве удалось пройти к окну, встать на подоконник и приготовиться к прыжку: она расчистила снег на наружном козырьке... но прыгнуть с шестого этажа не решилась. Это стало роковой ошибкой. Хотя, судя по кадрам, предоставленным в распоряжение «МК», приземлиться без дополнительной страховки в батут было не гарантировано. Батут слишком короткий и стоял значительно левее траекетории возможного падения.

© Кадр из видео

— Почему пожарные не стали выставлять свою лестницу, не понимаю. Возможно, не успели, - задался вопросом в разговоре с «МК» очевидец событий. - Хотя батут они позже подвинули, но и все равно были сомнения, приземлится ли она на него. Страшно.

В 2:30 ночи все закончилось. Агрессор открыл дверь и вышел на лестничную клетку. Он сказал, что убил заложницу. Следователи установили, что жертва была задушена.

Как рассказал руководитель центра Александр Соболев, агрессор неоднократно убегал из зоны военных действий действий. На этот раз он тоже сбежал, в очередной раз решив, что Марина ему изменяет.

Соболев рассказал и историю погибшей. Женщина была сиротой и жила в реабилитационном центре около трех лет Недавно она наконец получила квартиру от государства и готовилась к переезду. Работала уборщицей в магазине.

«Очень добрая, божий одуванчик», — сказал о ней руководитель центра. Ее девочкам — 6 и 12 лет. Сейчас они у бабушки.

Марина, жена агрессора, остается в центре. Она очень переживает и сокрушается, что убили не ее. От нее не отходит психолог.

Как рассказал «МК» руководитель проектов Центра Артем Шестаков, на территории фонда все проживающие в безопасности, предприняты меры необходимой безопасности.

После трагедии руководитель Центра попросил провести тщательную проверку работы спецслужб под инциденту с их подопечной.