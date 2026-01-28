Четыре года колонии запросили для экс-партнера Чекалиных

Гособвинитель потребовал приговорить к четырем годам колонии бывшего партнера по бизнесу экс-супругов Валерии и Артема Чекалиных Романа Вишняка, обвиняемого по делу о выводе 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом в среду, 28 января, сообщила прокурор.

— Прошу назначить Вишняку наказание в виде четырех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере одного миллиона рублей, — передает слова гособвинителя ТАСС.

Бывший партнер Чекалиных единственный из фигурантов дела, кто признал вину. Он также заключил досудебное соглашение со следствием, что может помочь ему избежать строгого наказания.

По данным следствия, Вишняк вместе с Чекалиными с сентября 2021-го по февраль 2022-го перевел на банковский счет компании — нерезидента РФ 251,5 миллиона рублей. При этом фигуранты предоставили заведомо ложные данные о целях транзакции. Артем Чекалин и его бывшая жена вину не признали. Экс-супруги находятся под домашним арестом.