Участник СВО поверил в мошенников и отдал пять миллионов рублей

Lenta.ru

Полиция задержала 26-летнего жителя Москвы, причастного к хищению у участника специальной военной операции (СВО) почти пяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

© РИА Новости

Задержанный был курьером телефонных мошенников, обманувших военнослужащего. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил потерпевшего, что его персональные данные попали к мошенникам, поэтому для сохранения сбережений их необходимо передать доверенному лицу для декларирования. Обманутый участник СВО отдал курьеру преступников более 4,9 миллиона рублей из полученной им выплаты за участие в боевых действиях.

Осознав, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в полицию. По его заявлению возбуждено уголовное дело. Подозреваемый по решению Пушкинского городского суда заключен под стражу.

Полиция разыскивает его соучастников, а также выясняет причастность арестованного к другим аналогичным эпизодам.

