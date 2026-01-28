Отец погибшей российской школьницы высказался о причинах трагедии

Отец 11-летней девочки, тело которой нашли под окнами многоэтажки в Екатеринбурге 27 января, рассказал о дочери. Следователи рассматривают версию о самоубийстве. Об этом пишет E1.RU.

© Московский Комсомолец

Мужчина заявил, что ничего не будет разглашать, пока идет следствие. По его словам, вопросов сейчас больше, чем ответов.

Девочка оставила записку, ее изъяли следователи, добавил отец, отметив, что не видел ее содержание.

Также папа пятиклассницы рассказал, что она никогда не жаловалась на жизнь. При этом она дома много сидела в интернете, ее мобильный телефон изъяли следователи.

Ранее подруги школьницы говорили, что она незадолго до трагедии поссорилась с мамой, которая работает психологом.

Ранее сообщалось, что в Омске школьница убедила подругу совершить суицид, при этом сама выжила. Трагедия произошла 25 января.