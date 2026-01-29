Суд вынес приговор партнеру Чекалиных по бизнесу

Вынесен приговор одному из участников организованной группы, действовавшей вместе с Артемом и Валерией Чекалиными. Роман Вишняк признан виновным в совершении незаконных валютных операций в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Москвы

Суд установил, что с сентября 2021 по февраль 2022 года Вишняк в составе преступной группы участвовал в переводе более 251,6 миллиона рублей на счета нерезидента. Деньги поступали от продажи онлайн-курсов фитнес-марафонов, а в банк предоставлялись подложные документы с недостоверными сведениями о целях переводов.

Подсудимый полностью признал свою вину. На стадии следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство.

Учитывая позицию государственного обвинителя Гагаринской межрайонной прокуратуры, суд назначил Вишняку наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

После оглашения приговора Роман Вишняк был взят под стражу прямо в зале суда.